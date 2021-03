Juntos pela Floresta: Marcelo convidado de Costa no Conselho de Ministros

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa © Natacha Cardoso/Global Imagens

A tradição cumpre-se esta manhã, com o Conselho de Ministros a receber o Presidente em transição do primeiro para o segundo mandato.

No primeiro Governo liderado por António Costa, o convidado foi Cavaco Silva, numa reunião dedicada ao Mar, desta vez é a Floresta que junta o Presidente e os ministros à volta da mesa, para "realçar as boas relações entre os dois órgãos de soberania e o espírito de cooperação institucional que existe entre ambos", como explicou o primeiro-ministro.

No quarto Conselho de Ministros da governação socialista dedicado às florestas prevê-se que esteja em análise a discussão do regime jurídico de arrendamento forçado e do Programa Nacional de Ação do Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais.