"Jurarei Constituição para alterá-la." Ventura confiante de que fica à frente de Ana Gomes

André Ventura

Por Inês André Figueiredo 18 Dezembro, 2020

André Ventura quer chegar a Presidente da República para mudar o regime e a Constituição portuguesa. "Jurarei sobre esta Constituição e dentro do mecanismo que esta Constituição prevê procurarei alterá-la", assegurou em frente ao Tribunal Constitucional. "Qual era a outra hipótese, não há outra hipótese, a outra hipótese era defender uma mudança agressiva e não é isso que acontece", insiste.

"A Constituição não é uma bíblia que caiu do céu e que nunca mais pode ser alterada, está nas mãos do povo português, dentro das regras que a própria Constituição estabelece para ser alterada", explica o líder do Chega, assegurando que protagoniza a "primeira candidatura verdadeiramente anti-regime", já que "nem o regime anterior nem este deram respostas aos portugueses".

O líder do Chega entregou mais de 10 mil assinaturas e chegou ao Tribunal Constitucional acompanhado por quase 50 pessoas, que assistiram às declarações de André Ventura e aplaudiram o candidato a Belém por diversas vezes.

André Ventura aponta Ana Gomes como a adversária com que disputa o segundo lugar na primeira volta das eleições Presidenciais, altura em que acredita que Marcelo Rebelo de Sousa vai somar mais votos.

"Se me disser que a partir daqui [mais votos para Marcelo], o grande ponto destas eleições é quem ficará em segundo lugar para disputar uma segunda volta, nós estamos convencidos que ficaremos à frente de Ana Gomes, que é quem está a polarizar o voto mais à esquerda", realçou o líder do Chega.

André Ventura acusa ainda Ana Gomes de que "não tem feito outra coisa senão falar do Chega, da ilegalização do Chega, de que não dava posse a governos do Chega, que eu sou racista, xenófobo". "Ou seja, não faz campanha por ela, faz campanha contra mim", atira.