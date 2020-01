Jurisdição do PSD pede "esforço" de todos e cumprimento de regulamentos na 2.ª volta

© Direitos Reservados

Por Lusa 17 Janeiro, 2020 • 12:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do PSD escreveu esta quinta-feira aos presidentes de mesa das Assembleias de Secção pedindo "o esforço" de todos e lembrando as regras do regulamento que suscitaram mais dúvidas há uma semana.

Na carta, José Nunes Liberato agradece a todos os que participaram na primeira volta das eleições diretas para escolher o presidente do PSD no dia 11 e pede "o melhor esforço" de todos para a segunda volta, que decorre entre as 14h00 e as 20h00 de sábado em todo o país.

"Queria lembrar a todos, em especial, três regras que suscitaram dúvidas em algumas mesas no passado dia 11", refere o presidente do CJN.

Em primeiro lugar, realça que "a identificação dos eleitores é unicamente feita através de documento original do cartão de identificação civil, passaporte ou carta de condução".

"As candidaturas têm direito a indicar um delegado efetivo e dois suplentes por cada mesa para fiscalizar o ato eleitoral e assinar a ata final da eleição", refere ainda.

Nunes Liberato recorda também que "a ata eleitoral deve ser assinada e entregue tão cedo quanto possível e sempre no próprio dia da eleição".

Tal como no passado sábado, a proclamação dos resultados da eleição será feita pelo Conselho de Jurisdição Nacional, que acompanhará o processo na sede nacional do partido, em Lisboa.

Na quinta-feira, a candidatura de Luís Montenegro pediu ao órgão jurisdicional do partido a abertura imediata de um inquérito sobre alegadas irregularidades em Freixo de Espada à Cinta na primeira volta das diretas relatadas pelo jornal online Observador.

Em comunicado, a candidatura pediu ainda que, se forem confirmados os factos relatados na notícia - de militantes que terão votado sem sair de casa -, "seja declarado inválido" o escrutínio da secção de Freixo de Espada a Cinta (Bragança), onde votaram 25 dos 26 militantes inscritos e todos no atual presidente Rui Rio.

O Observador identificou pelo menos dois militantes que, não podendo sair de casa, terão dito ao mandatário local de Rui Rio, Ricardo Madeira, para "fazer o risquinho onde quisesse".

Ao mesmo jornal, o presidente da secção disse desconhecer o que se passou.

O regulamento da eleição do presidente da Comissão Política Nacional determina que "o exercício de voto não é delegável, nem pode ser efetuado por correspondência".

O presidente do PSD é eleito pelos militantes do partido, com capacidade eleitoral ativa, "por sufrágio universal, direto, secreto e com voto nominativo".

Rui Rio e Luís Montenegro disputam no sábado a segunda volta das eleições diretas para escolher o próximo líder do PSD.

O atual presidente do PSD foi o candidato mais votado na primeira volta das diretas com 49,02% dos votos expressos, enquanto o antigo líder parlamentar conseguiu 41,42%. Miguel Pinto Luz, o terceiro candidato mais votado, obteve 9,55% (3.030 votos) e ficou fora da segunda volta.