Juventude PAN vai avançar "independentemente da lista que saia vencedora" do Congresso

Seja quem for que assuma a liderança do partido, a Juventude PAN vai mesmo ser criada. A garantia foi dada à TSF por Beatriz Salafranca, uma das impulsionadoras do projeto.

"Negociámos com ambas as listas para que a nossa proposta seja incluída também na deles. Que fiquem as arestas todas limadas. Conseguimos avançar com a Juventude, independentemente da lista que sair vencedora hoje", explicou à TSF a jovem de 28 anos, durante o IX Congresso do PAN.

Beatriz Salafranca antecipa que será "uma estrutura do partido, com orçamento próprio". "Vamos ser nós a fazer o nosso próprio regulamento, sendo depois aprovado em Comissão Política Nacional, ditando nós as nossas próprias regras", revela.

A ideia surgiu há dois anos, durante o último Congresso do partido: "Organizámo-nos. Criámos uma secretaria e fomos participando em vários debates escolares, nas universidades e em seminários. A partir daí criámos o nosso projeto, porque a nossa ideia efetivamente é fazer. As políticas de juventude têm de ser feitas por quem tem lugar de fala. Nós queremos ser nós a representar as nossas próprias políticas, porque nós é que sabemos aquilo que nos aflige."

E o que aflige os jovens do PAN?

"Temos questões de acesso a emprego, de ensino superior, da educação, do acesso à habitação, do direito a constituir família - que não conseguimos ter capacidade para isso -, a questão da crise climática, porque temos de entender que pessoas, na maioria do parlamento, com 50 ou 60 anos só vão ter mais 30 ou 40 anos. Nós ainda vamos ter a vida toda e temos de ver os nossos filhos a ter de passar por uma crise climática", descreve a jovem.

Beatriz Salafranca afirma que o mundo "a chegar ao ponto do não retorno" e é preciso que sejam os jovens a lutar por isso. "Nós vamos ser o futuro e vamos ser nós que vamos lá estar para conseguir reverter as consequências todas que foram até agora", refere.

A impulsionadora do projeto garante que este vai ser um projeto diferente de outras juventudes partidárias, já que a estrutura jovem não vai servir para preencher quotas em associações estudantis, nem um meio para aqueles que querem formar carreiras políticas.

Isto porque, garante Beatriz Salafranca, no PAN, a ação centra-se no ativismo.