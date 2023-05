Lacerda Sales promete "isenção, transparência e imparcialidade" para alcançar verdade sobre TAP

Lacerda Sales está a conduzir a reunião da audição a Ramiro Sequeira © Carlos Pimentel/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 10 Maio, 2023 • 19:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O novo líder da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à gestão da TAP, António Lacerda Sales, prometeu "isenção, transparência e imparcialidade" a fim de apurar "toda a verdade" e agradeceu "toda a dedicação e disponibilidade" de Jorge Seguro Sanches, que renunciou.

"Tenho a noção da responsabilidade que esta função representa e, por isso, quero fazê-lo de uma forma isenta, transparente e imparcial para que seja alcançada toda a verdade sobre a tutela política da TAP", garantiu o ex-secretário de Estado da Saúde, que está já conduzir, esta quarta-feira, a reunião em que é ouvido Ramiro Sequeira, antigo CEO da TAP.

Ouça a reportagem de Judith Menezes e Sousa. 00:00 00:00

Por indicação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado António Lacerda Sales substitui Jorge Seguro Sanches, que se demitiu da liderança da CPI à gestão da TAP por ter visto a sua "seriedade" posta em causa.

"A confiança é um elemento essencial na condução do interesse público", disse Sanches, acrescentando que a comissão "tem de gerar confiança e não passar o tempo a discutir procedimentos, grelhas ou a forma de acesso a documentos".

Os socialistas elogiaram o trabalho realizado por Seguro Sanches e acusaram o PSD de ter feito um "um condenável ataque de caráter" ao ir "para além da boa educação".

Os sociais-democratas, a par do Chega, acusam o PS de querer obstaculizar a comissão de inquérito à TAP face às notícias da demissão de Seguro Sanches, com André Ventura a pedir uma investigação sobre as razões da eventual saída do presidente.