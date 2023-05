Lacerda Sales substitui Seguro Sanches na liderança da comissão de inquérito à TAP

© Carlos M. Almeida/Lusa (arquivo)

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista revelou esta quarta-feira que vai indicar o nome do deputado António Lacerda Sales para substituir Jorge Seguro Sanches na liderança da Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da TAP.

Numa nota distribuída no parlamento é referido que Jorge Seguro Sanches tomou a decisão de "renunciar à presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP".

"O Grupo Parlamentar do PS vai indicar ao Senhor Presidente da Assembleia da República o nome do Senhor Deputado António Lacerda Sales para presidir à Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP, agradecendo desde já o sentido de serviço e de missão com que aceitou este desafio que agora lhe é proposto", refere o PS na mesma nota.