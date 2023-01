"Lapso de memória." Alexandra Leitão diz que anúncio de Pedro Nuno "não tem efeito" sobre o Governo

Alexandra Leitão © DianaQuintela/Global Imagens (arquivo)

Alexandra Leitão considera que o Governo não fica fragilizado com o anúncio de Pedro Nuno Santos de que, afinal, foi informado e aprovou a indemnização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis para sair da TAP. A deputada socialista e comentadora do programa "O Princípio da Incerteza", da TSF e da CNN Portugal, acredita que o anúncio do antigo ministro das Infraestruturas, nesta altura, não tem qualquer efeito sobre as condições políticas do executivo.

"No comunicado em que comunica a sua demissão, Pedro Nuno Santos refere que o Ministério sabia e em caso algum é taxativo no seu não conhecimento pessoal. Por isso, quando sai, sai por responsabilidade objetiva, o Ministério sabia. Agora, assume que tem uma dimensão subjetiva, que sabia ele pessoalmente. No fundo, eu quero acreditar - porque dou sempre o beneficio da dúvida -, que houve um lapso de memória, que obviamente não ocorre no melhor momento ou quanto ao melhor assunto, mas que também quer dizer uma coisa: uma vez tendo Pedro Nuno Santos saído do Governo, não creio que isso, neste momento, tenha efeitos sobre as condições políticas do Governo em si", afirma Alexandra Leitão.

Já para Pacheco Pereira, pior do que a mentira, é a ausência de responsabilização política que existe no Governo de António Costa.

"Há um padrão de mentira, que é uma mentira institucionalizada. Todas as mentiras que vieram ao de cima nesta questão da TAP não têm esse padrão, tem o padrão de gente que acha que tomou decisões e não se sente responsável por elas ao ponto de dizer 'sim, fui eu que tomei a decisão'. Mesmo quando se demite, arranja um pretexto para se demitir que não é a decisão que objetivamente nós hoje sabemos que eles tomaram", considera.

"As pessoas vivem num meio culturalmente muito pobre e quando têm que defrontar problemas sérios, a tendência é para se colocarem eles próprios, a sua sobrevivência e o seu grupo à frente. Isto tornou-se evidente com a crise do PS", refere Pacheco Pereira.

Para o centrista António Lobo Xavier, a demissão de Pedro Nuno Santos, sem que tenha assumido responsabilidade política no caso da indemnização a Alexandra Reis, mostra que o PS não tem qualquer reserva moral.

"Uma matéria tão grave e que deu o problema que deu, alegadamente, não se lembrava, e depois demite-se como se tivesse uma espécie de responsabilidade objetiva e não... era responsável mesmo pelo caso. Claro que isto produz um dano, porque a reserva moral do PS, a partir de agora, não tem moral nenhuma, pode ser reserva, mas não tem moral nenhuma. É um homem capaz de, pelos seus interesses e para encobrir as suas trapalhadas, faltar à verdade de uma forma tão drástica como num caso destes", atira.

Quase um mês depois da polémica que levou à saída do então ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos admitiu, na sexta-feira, que foi informado da indemnização de meio milhão de euros paga a Alexandra Reis, através de uma comunicação da chefe de gabinete e do secretário de Estado "encontrada ontem". O ministro deu "anuência política" através de mensagem de texto, sabe a TSF.

Num comunicado com oito pontos, o antigo ministro garantiu que "nenhum dos três tinha memória" da comunicação e, antes da demissão, "não foram identificadas quaisquer comunicações dirigidas ao Ministro".

"Neste processo de reconstituição, foi encontrada ontem (19 de janeiro de 2023), por mim, uma comunicação anterior da minha então Chefe do Gabinete e do Secretário de Estado, de que nenhum dos três tinha memória, a informarem-me do valor final do acordo a que as partes tinham chegado", lê-se na nota.

