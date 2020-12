Le Pen em Lisboa para apoiar Ventura no início da campanha presidencial

Marine Le Pen é a líder da União Nacional em França © Bertrand Guay/AFP

O candidato presidencial do Chega inicia a campanha eleitoral, pelos 18 distritos do continente, na companhia da líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, no dia 10 de janeiro, em Lisboa, disse à Lusa fonte do partido.

André Ventura encerra o périplo pelo país em Sintra, na noite de 22 de janeiro, último dia da campanha eleitoral para as presidenciais.

Segundo fonte oficial da candidatura do deputado único do Chega, o gabinete da presidente da União Nacional gaulesa (Rassemblement National) confirmou a presença de Le Pen num almoço na capital portuguesa naquele domingo.

"Estamos ainda a estudar o tipo de eventos, mas alguns serão em auditórios com lugares marcados e separação física, como nos espetáculos e eventos culturais autorizados pela Direção-Geral da Saúde, os quais não terão refeição incluída", disse à agência Lusa a mesma fonte.

O líder do Chega só vai protagonizar "eventos de rua em casos muito excecionais e com pequenos grupos de pessoas" em virtude da situação de pandemia de Covid-19 e as diversas iniciativas previstas estão agendadas diariamente para cerca das 13h00 e das 19h00.

Segundo o roteiro provisório, depois do almoço com Le Pen, Ventura desloca-se para Beja, seguindo-se, no primeiro dia oficial de campanha eleitoral, segunda-feira 11 de janeiro, o distrito de Faro.

Évora, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda e Viseu completam o roteiro da primeira semana de apelo ao voto.

O fim de semana de 16 e 17 de janeiro vai ser passado pela comitiva do líder do Chega em Trás-os-Montes e no Minho (Vila Real, Bragança e Braga)

Nos derradeiros cinco dias de campanha, André Ventura vai deslocar-se a Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Setúbal e novamente Lisboa.

Na sexta-feira, 22 de janeiro, véspera do dia de reflexão, o dia do candidato tem previstas ações em Loures e em Sintra.