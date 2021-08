Legalização do consumo de canábis vai a votos no Congresso do PS

© DR

Por Rui Polónio com Carolina Quaresma 28 Agosto, 2021 • 20:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Juventude Socialista (JS) pediu, há quatro anos, ao Partido Socialista para abrir o debate. Agora chegou a hora de avançar para a legalização. Em declarações à TSF, o secretário-geral da JS, Miguel Costa Matos, explica que aquilo que pretendem é que "os portugueses possam não recorrer à criminalidade organizada, mas sim recorrer a um comércio normal e que com isso possam ter mais saúde pública".

A proposta prevê um aumento do controlo para que a legalização não sirva de alimento ao tráfico. "Ao tirarmos a força do tráfico de drogas e metermos a venda da canábis num comércio normal, num produto que pode ser seguro para o consumo, se for consumido de forma moderada, então entendemos que estamos verdadeiramente a criar um mercado seguro para cultivar, comercializar e consumir a canábis", considera Miguel Costa Matos.

Ouça a entrevista do jornalista Rui Polónio com Miguel Costa Matos 00:00 00:00

O secretário-geral da Juventude Socialista entende que Portugal está a ficar para trás nesta matéria e sublinha os resultados económicos do cultivo para fins medicinais no interior do país.

"O PS deve considerar o auto cultivo, porque esta é uma oportunidade de podermos ter aqui em Portugal uma plantação de canábis muito relevante", afirma.

Se o congresso aprovar a moção, Miguel Costa Matos espera que a proposta também passe no Parlamento até porque é diferente das que já foram apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pela Iniciativa Liberal.

"Temos sentido uma enorme adesão por parte dos militantes do PS, sentimos também que a sociedade civil entende que este é o momento certo para fazermos isto, mas também porque o PSD parece mostrar sinais de alguma abertura para que possamos ter aqui uma solução de consenso", refere.

Em junho, o Parlamento debateu propostas para legalizar o uso da canábis para fins recreativos, mas a votação foi adiada para a próxima sessão legislativa.