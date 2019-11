Lei da nacionalidade: Livre rejeita "competição para a estatística legislativa"

A deputada do Livre, Joacine Katar Moreira © Mário Cruz/Lusa

Por Judith Menezes e Sousa 28 Novembro, 2019 • 20:46

Numa primeira reação depois de Ferro Rodrigues ter aceitado que o diploma do Livre seja debatido no dia 11, Joacine desvaloriza a polémica. À TSF, a deputada do Livre lembra que o que move o partido é "a possibilidade de mudar para melhor a vida das pessoas e não uma competição para a estatística legislativa."

Joacine Katar Moreira considera que, "se porventura (a proposta) não tivesse sido aceite agora, isto em nada invalidaria que fosse submetida mais tarde, com novas propostas e novo contexto".

"Apoiaríamos sem reservas propostas de outros partidos que fossem ao encontro da nossa", garante a deputada eleita pelo Livre.

Joacine Katar Moreira recorda ainda que a lei da nacionalidade "é muito cara" ao partido e consta do primeiro momento da construção do programa das legislativas do Livre.