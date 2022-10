Lei das incompatibilidades: PS defende clarificação, PSD "não embarca em alterações à pressa"

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

O plenário no Parlamento começou com Augusto Santos Silva a ler a mensagem que Marcelo Rebelo de Sousa enviou à Assembleia da República e em que pedia a clarificação da lei das incompatibilidades, dado o "emaranhado legislativo que tem criado controvérsia". O PS desafia o PSD a juntar-se aos socialistas para alterar a lei, mas os social-democratas "não embarcam em alterações à pressa".

Nas últimas semanas, vários casos de alegadas incompatibilidades marcaram o dia-a-dia do Governo, com os ministros Manuel Pizarro, Pedro Nuno Santos e Ana Abrunhosa sob escrutínio, tal como os secretários de Estado das Pescas e o das Florestas.

No púlpito, a deputada do PSD, Emília Cerqueira, pediu esclarecimentos aos próprios ministros, exemplificando com o caso do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, "que é sempre tão palavroso a comentar tudo e todos".

"Deve ao país um esclarecimento, e não brindar-nos com este silêncio tão ruidoso", diz.

A deputada do PSD nunca pediu a demissão do ministro, dizendo apenas que caso se confirmem as alegações, "cabe ao Tribunal Constitucional aplicar a lei".

Já o PS, pela voz de Pedro Delgado Alves, admite que é preciso alterar a lei para evitar "várias interpretações" que "é um problema que acompanha a democracia".

"Nenhum grupo parlamentar, nem mesmo o meu, se pode arrogar da ideia que nunca legislou sob casos concretos", acrescenta.

Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, tal como fez o deputado socialista, perguntou ao PSD "se a atual legislação serve ou não". Emília Cerqueira respondeu que "não se pode embarcar em alterações legislativas feitas à pressa".

"Seriam alterações sem ponderação e sem maturação", defende.

Já Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, critica a mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa, que dá o exemplo de "seis leis e duas das quais estão revogadas".

"No que diz respeito a incompatibilidades e impedimentos só está uma lei em vigor", esclarece, referindo-se à lei de 2019, sobre a qual o Governo se defende com o parecer da Procuradoria-Geral da República, que "iliba os ministros".

Para 21 de outubro está já marcado um novo debate, com a presença obrigatória do Governo, para discutir as alegadas incompatibilidades no Executivo socialista.