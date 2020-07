Lei do direito de preferência dos inquilinos é inconstitucional

Restauradores, Lisboa © António Cotrim/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 10 Julho, 2020 • 07:06

Mais de um ano e meio depois, o Tribunal Constitucional (TC) declarou inconstitucional a lei do direito de preferência dos inquilinos. No acórdão a que a TSF teve acesso, os juízes do Palácio Ratton argumentam que "não é seguro que a estabilidade na habitação seja efetivamente protegida pelo exercício de direito de preferência" e que não fica salvaguardado "o equilíbrio de interesses entre proprietário e arrendatário".

A lei que entrou em vigor em 2018 estabelece, através de uma alteração ao Código Civil, o "exercício efetivo do direito de preferência pelos arrendatários na alienação do locado", sendo que na altura o CDS e o PSD invocaram que o diploma violava o princípio de proporcionalidade, o direito à propriedade privada e o direito à justa indemnização.

No acórdão de mais de 50 páginas, lê-se que a estabilidade na habitação - que foi a bandeira da esquerda parlamentar para fazer passar esta lei - não fica protegida por duas ordens de razão: "por um lado, pode não ser possível a divisibilidade em substância e jurídica da coisa comum, tendo em consideração as suas características físico-materiais; por outro, mesmo quando tal seja possível, não está garantido que a parte afeta ao uso exclusivo venha a ser adjudicada ao preferente".

A lei que está em vigor e que prevê que o arrendatário possa ter preferência numa quota do prédio não cumpre, no entender dos juízes do TC, os objetivos a que se propõe porque "o inquilino não acede de imediato à propriedade da habitação, nem se consegue eliminar a eventual especulação imobiliária". "Na verdade, a transformação do arrendatário em comproprietário pode criar uma situação de maior instabilidade habitacional", lê-se.

Na deliberação a que a TSF teve acesso fica ainda patente que este regime de preferência "sacrifica excessivamente o direito à livre transmissibilidade do prédio sem satisfazer o objetivo da estabilidade habitacional" e que a norma, "ao limitar desproporcionalmente o direito de propriedade privada do senhorio", viola o artigo 62.º da Constituição relativo ao direito de propriedade privada.

Bloco de Esquerda volta à carga

Com o chamado "caso Fidelidade", em que a seguradora vendeu mais de 200 imóveis sem dar direito de preferência aos inquilinos, o Bloco de Esquerda batalhou para que fossem feitas alterações à lei de modo a que fossem salvaguardados os direitos dos inquilinos.

Na altura, o primeiro projeto aprovado pela esquerda parlamentar foi vetado por Marcelo Rebelo de Sousa e, depois de regressar ao parlamento, foi promulgado em outubro.

CDS e PSD opuseram-se, colocaram o Tribunal Constitucional ao barulho e eis que agora chega a deliberação que abre a porta para que esta discussão volte a ser feita. E assim será.

A deputada Maria Manuel Rola diz à TSF que o partido vai "voltar a apresentar o projeto inicial porque é necessário aprofundar o direito de preferência".

"Uma coisa que ficou visível durante o processo da venda dos prédios da Fidelidade é que o direito de preferência, conforme existe hoje, não garante o acesso a todas as pessoas que o querem e podem exercer. Nesse sentido, no caso de venda de prédio em propriedade vertical ou de uma totalidade de edifícios, é necessário garantir que as pessoas podem exercer a preferência sobre o espaço onde moram", sublinha a parlamentar.

O Bloco de Esquerda entende que, depois da leitura do acórdão do TC, "ficou claro que a proposta inicial tinha muitas mais garantias do que aquela que acabou por resultar do processo legislativo e que veio de proposta do próprio PS que acabou por não garantir o direito de preferência conforme era a intenção".

Maria Manuel Rola escuda-se no acórdão agora conhecido que, na página 51, faz referência ao projeto inicial do Bloco de Esquerda e ao facto de ele "consagrar a obrigação de o proprietário constituir a propriedade horizontal como requisito de venda do imóvel".

Na deliberação, lê-se ainda que "a constituição da propriedade horizontal torna possível que o objeto do direito de preferência coincida com o local arrendado e, deste modo, que a preferência seja exercida em paridade de condições com a oferta de terceiro. Com o que logo se dá conta que essa solução é bem menos limitativa dos interesses do proprietário do que a constituição de compropriedade sobre o imóvel".

Argumentos que fazem com que o Bloco de Esquerda entenda que "é necessário voltar a fazer-se esta discussão e garantir que a maioria que se formou para aprofundar o direito de preferência volta a juntar-se para face às questões levantadas pelo Tribunal Constitucional que acaba por declarar que é necessário voltar a esta legislação".

Com os trabalhos parlamentares a chegar ao fim, o partido vai dar entrada do projeto de lei no início da próxima sessão legislativa.