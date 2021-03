LEIA AQUI, NA ÍNTEGRA, O COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS

© Tiago Petinga/Lusa

O Conselho de Ministros desta quinta-feira, dedicado às florestas e presidido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aprovou "um conjunto de diplomas que reforçam a prioridade dada pelo Governo à reforma do setor florestal no quadro da valorização do território nacional", lê-se no comunicado divulgado na página oficial do Governo.

As medidas hoje aprovadas dão seguimento, explica o Executivo, à "estratégia integrada iniciada na anterior legislatura tendo em vista uma reforma do setor que proteja os seus recursos e promova os seus ativos".

O Executivo definiu ações "em três domínios: sistema de gestão integrada de fogos rurais; ordenamento do espaço agrícola e florestal; e reforço da proteção civil".