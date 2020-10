Leia aqui o comunicado do Conselho de Ministros

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, anunciou as alterações © © Rodrigo Antunes/Lusa

A principal alteração aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros diz respeito ao mecanismo do apoio à retoma. Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, explicou que o apoio se destina a empresas com quebra de faturação igual ou superior a 75% e redução dos horários dos trabalhadores até 100%, ou seja, "em situação de crise empresarial".

Resultou também do Conselho de Ministros a decisão de alargar o recurso ao apoio à retoma a empresas que tenham quebras entre 25 e 40%, mas a redução do horário do trabalhador é neste caso mais limitada.

A Tutela justifica estas alterações com a necessidade de "reforçar os apoios aos empregadores em maior dificuldade, de alargar o acesso a mais empregadores e assim melhorar a sua cobertura, de fortalecer os incentivos à formação e, ao mesmo tempo, os apoios complementares dirigidos a empregadores e trabalhadores".

