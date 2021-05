Leia aqui o comunicado do Conselho de Ministros

© Manuel de Almeida/Lusa

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, uma resolução que declara a situação de calamidade em todo o território nacional continental até às 23h59 do dia 30 de maio de 2021, anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Em conferência de imprensa, o Governo revelou também as regras para a final da Liga dos Campeões, que vai opor Chelsea e Manchester City no estádio do Dragão, no Porto.

Da reunião saiu também a adaptação da resolução que adapta o "regime especial e transitório aplicável ao Aproveitamento Hidroagrícola do Mira".

O Governo aprovou ainda a proposta de lei, que segue agora para a Assembleia da República, que promove a "revisão do Código dos Valores Mobiliários e outra legislação do setor financeiro prosseguindo objetivos de maior harmonização e simplificação regulatória".

