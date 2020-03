Leia aqui o decreto do Governo que regulamenta o estado de emergência

© José Sena Goulão/Lusa

O decreto que estabelece as regras do estado de emergência em Portugal já é conhecido. O documento de 28 páginas estabelece as regras a que o país deve obedecer durante, pelo menos, 15 dias.

As medidas explanadas no decreto entram em vigor às 00h00 de domingo, dia 22 de março.

O Presidente da República decretou o estado de emergência em Portugal na noite desta quinta-feira, depois de ter recebido luz verde do Governo e do Conselho de Estado e do decreto ter sido aprovado pela Assembleia da República.