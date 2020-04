Leia aqui o decreto que prolonga o estado de emergência

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa comunica ao país o prolongamento do estado de emergência na quinta-feira © Lusa

O decreto presidencial que prolonga o estado de emergência em Portugal já é conhecido. O documento de nove páginas estabelece o prolongamento do estado de emergência até 17 abril.



Leia aqui o decreto publicado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Leia aqui a carta enviada por Marcelo à Assembleia da República



Num Conselho de Ministros extraordinário realizado esta quarta-feira, o Governo deu parecer favorável à proposta de decreto do Presidente da República para a renovação do estado de emergência por mais 15 dias com o objetivo de conter a pandemia da covid-19.

"Não vale a pena ter pressas. Este momento ainda não é o momento das pressas, ainda não é momento de vermos a luz ao fundo do túnel. Sabemos que no fundo do túnel há uma luz, mas ela ainda não está à vista", avisou.

O primeiro-ministro defendeu ser preciso "ir acompanhando a par e passo os números" da evolução da doença em Portugal.

"Não podemos ser precipitados no otimismo da evolução da curva porque todos sabemos que quando começarmos a levantar as restrições, elas têm que ser levantadas lentamente porque naturalmente aí as contaminações aumentarão e não poderão aumentar para além daquilo que é controlável", explicou.

Esta quinta-feira, o Conselho de Ministros volta a reunir-se para discutir as medidas a aplicar nos próximos 15 dias do estado de emergência. O texto fica depois nas mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na tarde desta quinta-feira, o decreto será discutido e votado na Assembleia da República. Já aprovado pelo parlamento, o anúncio da renovação do estado de emergência até 17 de abril será feito pelo Presidente da República, na quinta-feira à noite.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 828 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 41 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 165 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 187 mortes, mais 27 do que na véspera, e 8.251 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 808 em relação a terça-feira.