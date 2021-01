Leia na íntegra o comunicado de Marcelo sobre a renovação do estado de emergência

© Manuel de Almeida/Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou esta terça-feira o decreto presencial para a renovação do estado de emergência até 15 de janeiro. Com os votos favoráveis de PS e PSD, será o oitavo estado de emergência em Portugal desde março.

O documento reforça a necessidade de "continuar a prever mecanismos de apoio e proteção social, no quadro orçamental em vigor" e especifica que a requisição de trabalhadores pode ser aplicada à "realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contactos e no seguimento de pessoas em vigilância ativa".

O Governo deu parecer favorável ao decreto presidencial que renova o estado de emergência.

Na quarta-feira, às 15h00, os deputados discutem e votam na Assembleia da República o prolongamento do estado de emergência. Com os votos favoráveis do PS e do PSD, esta será a oitava vez que o estado de emergência é decretado desde março.