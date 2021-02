Leia na íntegra o comunicado do Conselho de Ministros

© Manuel de Almeida/Lusa

Por TSF 11 Fevereiro, 2021 • 20:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho de Ministros reuniu-se esta quinta-feira para discutir o novo estado de emergência, que se estende agora até ao dia 1 de março, e decidiu manter até às 23h59 desse mesmo dia as regras já em vigor no país, com uma novidade.

"Face ao decreto do Presidente da República, passa a ser permitida a venda, nos estabelecimentos de comércio a retalho que se encontrem já em funcionamento, de livros e materiais escolares", lê-se.

LEIA AQUI O COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS NA ÍNTEGRA

Desta reunião saiu também a decisão de propor ao Presidente da República a prorrogação por dois anos dos mandatos dos almirantes Mendes Calado e António Silva Ribeiro, respetivamente chefes do Estado-Maior da Armada e do Estado-Maior General das Forças Armadas.