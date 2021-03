A caminho do desconfinamento. Leia na íntegra o comunicado do Conselho de Ministros

O primeiro-ministro, António Costa © António Cotrim/Lusa

O Conselho de Ministros reuniu-se esta quinta-feira para aprovar o decreto do estado de emergência que se estende agora até ao dia 31 de março.

Face ao regime atual, foram introduzidas alterações que começam a ter efeito a partir da próxima segunda-feira com a reabertura dos estabelecimentos de ensino, nomeadamente, creches, jardins-de-infância e o primeiro ciclo, bem como do comércio local não-essencial, cabeleireiros, livrarias, bibliotecas e similares.

Desta reunião saiu também a decisão de se proceder a um desconfinamento gradual, de 15 de março a 3 de maio. "Foi aprovada a resolução que estabelece uma estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença Covid-19 com quatro fases, com um período de 15 dias entre cada uma para que sejam avaliados os impactos das medidas na evolução da pandemia, bem como os níveis de incidência e crescimento", lê-se.

Foram também aprovadas várias medidas de apoio, principalmente aos trabalhadores e empresas, "atendendo ao cenário atual e à perspetiva de futuro, designadamente quanto ao desconfinamento progressivo, procurando ajustar a resposta por forma a garantir que as medidas em vigor são as mais adequadas e proporcionais".

