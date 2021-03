Leia na íntegra o comunicado do Conselho de Ministros

António Costa © António Cotrim/Lusa (arquivo)

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, entre outros temas, a criação do Provedor do Animal, um decreto-lei que estabelece um regime transitório que reconhece e permite trocar as cartas de condução emitidas pelo Reino Unido, novas regras no ensino individual e doméstico para proteger os alunos do abandono e insucesso e a prorrogação, até final do ano, do desfasamento dos horários de entrada e saída de trabalhadores para evitar ajuntamentos, com vista a combater a pandemia de Covid-19

Os governantes voltam a reunir-se esta sexta-feira para aprovar as medidas que acompanham a renovação do estado de emergência hoje aprovada pela Assembleia da República.