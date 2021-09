Leitão Amaro espera que vitória de Moedas abra portas a um novo ciclo no PSD

© Maria João Gala /Global Imagens

António Leitão Amaro espera que a vitória de Carlos Moedas na Câmara de Lisboa abra a porta a um novo ciclo também no PSD. Leitão Amaro, que foi um dos conselheiros de Carlos Moedas na corrida à capital, mereceu um agradecimento especial no discurso de vitória de Moedas. Ouvido pela TSF, o social-democrata destaca a mudança que vai acontecer em Lisboa, esperando que o mesmo aconteça no PSD, a nível nacional.

"Há vários projetos do PSD, e este do Carlos Moedas é um caso evidente, que mostram que é possível fazer uma alternativa diferente e ganhadora. Espero que esse seja um caminho que se abra relativamente ao PSD no plano nacional", sustenta.

O jornal Público escreve que o Presidente da República considera que Carlos Moedas criou um ciclo próprio e uma viragem que só agora está a começar. Questionado sobre se Carlos Moedas poderá vir a liderar o PSD, Leitão Amaro não afasta o cenário, mas sublinha que, para já, o foco é Lisboa.

"O Carlos Moedas vai ser o presidente da Câmara de Lisboa. O que é que num outro momento vai fazer o futuro o dirá. Dito isto, obviamente que esta vitória extraordinária do Carlos Moedas é uma vitória essencialmente desta candidatura, é um mérito pessoal do Carlos Moedas e da candidatura que ele fez. O Carlos neste momento deve e vai concentrar-se em Lisboa. Acreditamos que fará um bom trabalho e o futuro o dirá. Agora, a missão é Lisboa", remata.

Carlos Moedas, candidato da coligação "Novos Tempos" entre PSD/CDS/Aliança/MPT/PPM, venceu a Câmara Municipal de Lisboa nas eleição autárquicas de domingo.