"Liberdade de aprender está em causa." Mayan acusa Governo de autoritarismo na educação

As escolas estão de portas fechadas, desde a manhã desta sexta-feira, mas Tiago Mayan Gonçalves acusa o Governo de não ter publicado o decreto-lei em tempo útil. O candidato a Presidente da República diz que Marcelo Rebelo de Sousa tem de demover o Governo, porque o direto de aprender e ensinar está em causa.

"O decreto que regulamenta as novas medidas ainda não tinha sido publicado, na hora de abertura das escolas. Isto demonstra que o Governo já nem consegue gerir o momento", acusa.

Tiago Mayan aponta ainda o "silêncio cúmplice" de Marcelo Rebelo de Sousa e apela a uma posição do atual inquilino de Belém. "O Presidente da República tem de fazer ver ao ministro da Educação que o estado de emergência não permite um ataque à liberdade de aprender e ensinar. O que ouvimos do ministro é um ataque direto ao direito fundamental dos cidadãos" sustenta.

O candidato explica que as escolas privadas estão impedidas de fazer ensino à distância, e garante que o Governo não adotou a medida apenas por uma razão.

"É incompreensível a suspensão das atividades letivas. No contexto público, sei porque é que está a ocorrer: houve total incapacidade do Governo de cumprir a promessa de assegurar os recursos informáticos aos estudantes", diz

Mayan que o objetivo máximo de Tiago Brandão Rodrigues "é esta visão de autoritarismo do Estado e de nivelamento por baixo de toda a população", o que pressupõe "um caminho para a desgraça".

"Porque é que as escolas privadas têm que antecipar as férias e não podem fazê-lo no seu momento certo? Cabe a cada um fazer a suas opções", salientou.

Questionado sobre a sondagem da TSF, que lhe dá 3,3 por centos dos votos, o candidato liberal mostra-se confiante. "O que tenho visto ao longo do tempo, principalmente no terreno, é que há um crescendo e uma aceitação do que a proposta liberal significa. Acredito que terá reflexos daqui a dois dias, no dia das eleições", afirma.

Tiago Mayan é um dos fundadores da Iniciativa Liberal, mas dá a cara, pela primeira vez, a uma candidatura do partido.