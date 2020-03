"Liberdade para Rui Pinto". Manifestantes protestam nas galerias do Parlamento

Por Filipe Santa-Bárbara 05 Março, 2020 • 16:50 Partilhar este artigo Facebook

Com t-shirts brancas com uma letra desenhada, um pequeno grupo de pessoas interrompeu os trabalhos na Assembleia da República para pedir a liberdade de Rui Pinto.

Durante a apresentação do projeto do PCP para o "plano de emergência para a criação e modernização da rede de centros de recolha oficial de animais", estes cidadãos levantaram-se em protesto nas galerias. Primeiro em silêncio, depois de a presidente da Assembleia da República em funções ter pedido para que a polícia os escoltasse para fora da sala, o grupo começou a gritar "liberdade para Rui Pinto".

Esta ação surge no dia em que mais de uma centena de personalidades ligadas à política, ao desporto, à cultura, ao jornalismo e à educação pediram esta a libertação de Rui Pinto, criador do Football Leaks e autor das revelações do caso Luanda Leaks.