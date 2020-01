Líder da distrital do PSD/Setúbal anuncia voto em Montenegro

© Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

A distrital de Setúbal do PSD vai apoiar Luís Montenegro na segunda volta das diretas à liderança do partido, no próximo sábado.

Ouvido pela TSF, Bruno Vitorino, o presidente da distrital que apoiou Miguel Pinto Luz na primeira volta, não tem dúvidas sobre a melhor candidatura.

"São há de facto um candidato que pode representar, de um lado, a mudança que nós defendemos e que nós lutámos para que ela pudesse acontecer no distrito de Setúbal e, por outro lado, possa unir o partido, respeitar os militantes, dirigentes e estruturas", explica o líder social-democrata da concelhia de Setúbal.

Bruno Vitorino quer um líder que respeite "os militantes, dirigentes e estruturas" 00:00 00:00

Bruno Vitorino acredita que está tudo em aberto e que a vitória de Luís Montenegro é possível, apesar da vantagem de Rui Rio.

"Dos que foram votar, mais de 50% disseram mudança. E dos que tinham capacidade eleitoral e acabaram por não ir votar, é de facto muita gente. Acho que é difícil, mas há uma vantagem ligeira de um dos candidatos, mas acho que está tudo em aberto para a segunda volta", disse Bruno Vitorino.

O líder da distrital de Setúbal do PSD sublinha que metade dos militantes que votaram na primeira volta optou pela mudança. 00:00 00:00

Nas últimas eleições legislativas, Bruno Vitorino foi dispensado por Rui Rio na lista de candidatos pelo Círculo Eleitoral de Setúbal. Uma decisão polémica que ditou também a dispensa da antiga ministra das finanças Maria Luís Albuquerque.