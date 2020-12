Líder do CDS defende voto em Marcelo Rebelo de Sousa nas presidenciais

© André Luís Alves / Global Imag

O presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, defende o voto em Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições presidenciais de janeiro. O partido está este sábado reunido em conselho nacional para decidir a posição do CDS sobre as eleições presidenciais.

No discurso de abertura, Rodrigues dos Santos considera que Marcelo lidera a única candidatura onde o interesse nacional está acima de qualquer interesse partidário, seja de sobrevivência ou mesmo de afirmação.

Além da escolha do candidato a apoiar nas presidenciais, o conselho nacional do partido vai também analisar o acordo para o governo dos Açores e a situação política do partido.

Com a direção do partido fragilizada, esta é uma das das discussões mais aguardadas pelos críticos de Francisco Rodrigues dos Santos.

À TSF, o deputado João Gonçalves Pereira admite que há no CDS quem já não acredite no futuro do partido, mas defende que o CDS tem pessoas de valor que podem ajudar a reabilitá-lo.

