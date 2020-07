Líder do CDS diz que reuniões no Infarmed "são muito importantes"

© Hugo Delgado/Lusa

Por Lusa 06 Julho, 2020 • 14:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, afirmou esta segunda-feira, em Braga, que as reuniões no Infarmed sobre a pandemia de covid-19 "são muito importantes" e manifestou "estranheza" por alguns partidos "quererem prescindir delas".

"Acho que são muito importantes, na medida em que permitem confrontar o discurso político com evidências científicas, independentes e isentas", referiu.

Na semana passada, o presidente do PSD, Rui Rio, considerou que "as reuniões do Infarmed começam a ter pouca utilidade" e defendeu que estes encontros com especialistas devem apresentar uma "fotografia muito objetiva e curta" da evolução da pandemia e dar "conselhos técnicos".

Uma opinião que não é partilhada por Francisco Rodrigues dos Santos, que considera as reuniões "muito importantes" para os partidos políticos, principalmente os que estão na oposição, "poderem escrutinar a ação do Governo".

"Não prescindimos dessas reuniões e quero até dizer que é com alguma estranheza que constato que há partidos que querem prescindir delas, a menos que tenham já uma sinergia e uma articulação tão estreita e tão profunda com o Governo, quase como um espécie de um bloco central, que lhes permita obter informação por outras fontes e a considere fidedigna", referiu o líder do CDS.

Rodrigues dos Santos sublinhou que se trata de um caso de saúde pública, pelo que defende que é preciso "ouvir em primeiro lugar os especialistas na matéria e não os políticos".

"Quero ouvir estas informações na fonte e não prescindo delas [reuniões no Infarmed] e acho que têm dado um ótimo contributo para o esclarecimento da comunidade política e para a oposição poder, com espírito construtivo, conhecimento e competência, averiguar se as decisões do Governo estão a ser ou não bem tomadas", reiterou.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19