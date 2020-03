Líder do CDS muda de opinião e passa a defender aeroporto no Montijo

O presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos © Carlos Barroso/Lusa

Em política, como na vida, não há posições imutáveis. Que o diga o líder do CDS, que no domingo foi claro a defender que o novo aeroporto de Lisboa deve ser no Montijo, mas há pouco mais de um mês tinha uma opção bem diferente. Agora, Francisco Rodrigues dos Santos acena com "coerência", mas na verdade nem sempre foi essa a sua posição. Numa altura em que o Governo enfrenta um impasse para avançar com o novo aeroporto de Lisboa, Francisco Rodrigues dos Santos alia-se à opção do Executivo.

"O CDS é coerente, tudo fará para que o projeto do Montijo não seja chumbado. Utilizaremos todos os instrumentos jurídicos e políticos para viabilizar uma obra que privilegia o interesse nacional. Não estaremos com jogos políticos nem, por outro lado, contam com o CDS para esgrimir argumentos com base em interesses político-partidários", explicou Francisco Rodrigues dos Santos.

Palavras assertivas que contrariam aquilo que o líder do CDS defendeu na moção que levou ao congresso de janeiro do partido que o elegeu como líder. No texto intitulado "Voltar a acreditar", o agora presidente centrista defendia que a opção para o novo aeroporto de Lisboa devia recair pela solução de Alverca. Uma escolha que o líder do CDS justificava na altura com "melhores acessos, menor impacto ambiental e menos custos" em relação ao Montijo. Ideias agora contrariadas por Francisco Rodrigues dos Santos.

"É nosso entendimento que esta obra tem de avançar e da parte do CDS, uma vez que estivemos no Governo que iniciou a tomada de decisão, tudo faremos, em coerência com o passado, para viabilizar esta infra-estrutura que serve o interesse nacional", acrescentou o líder do CDS.

Contactado pela TSF, o presidente centrista assegura que quando a moção foi escrita, a equipa que liderava "não dispunha de todos os dados" entretanto conhecidos, entre os quais a urgência e os custos previstos para a infra-estrutura aeroportuária no Montijo.