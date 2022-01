Líder do PAN apela ao voto. "Vamos ter um ciclo muito importante" com a entrada de fundos europeus

Inês de Sousa Real já votou © LUSA

A cabeça de lista do PAN já votou, na Escola de Telheiras, em Lisboa, e salientou que "é importante que as pessoas se mobilizem para que possam votar de acordo com as suas causas", e para combater o "fantasma da abstenção".

"Vamos ter um ciclo muito importante", salienta a líder do PAN, referindo-se à entrada de fundos europeus que podem reformar vários setores sociais e da economia. Por isso, o apelo é para que os portugueses neste domingo saiam de casa.

Questionada sobre a opção de não utilizar máscara cirúrgica ou N95, a líder do partido Pessoas-Animais-Natureza afirma que usa máscara de pano por uma questão ambiental, já que, a par com uma crise pandémica, está em curso uma crise ambiental e "as máscaras descartáveis têm um impacto ambiental".

No que lhe resta do dia, Inês Sousa Real estará com a família, pelo que será um dia "tranquilo", refere. Nas suas palavras de conclusão, a representante do PAN exorta os portugueses para que "participem neste ato importantíssimo em democracia".

"O país precisa", argumenta. E há todas as condições de segurança para as pessoas votarem, remata.

