Líder do PSD reafirma necessidade de acolhimento de imigrantes que evite tráfico

O presidente do PSD, Luís Montenegro, reafirmou esta quarta-feira a necessidade de Portugal ter um programa "bem estruturado de atração, acolhimento e de integração e imigrantes" para evitar que estas pessoas sejam alvo de redes de tráfico.

Luís Montenegro reagia à operação esta quarta-feira desenvolvida pela Policia Marítima, a nível nacional, de combate às redes criminosas associadas à captura ilícita, comércio e tráfico internacional de bivalves, na qual foram identificados 243 imigrantes e detidas quatro pessoas.

"Temos vindo a sustentar de há um ano a esta parte para a necessidade de Portugal ter um programa bem estruturado de atração, acolhimento e integração de imigrantes. Nós precisamos de mão-de-obra imigrante em vários setores da atividade económica, mas temos de dar condições", disse.

O líder do PSD sustentou que as pessoas não podem ser alvo de redes que não olham a meios para ter lucros ilegais defendendo também a necessidade de regulamentar a imigração para dar dignidade às pessoas.

"As forças da esquerda levantam-se logo e querem imputar-nos condutas políticas racistas e xenófobas. São tão ridículos que nem merecem resposta, o que merece resposta é a situação em que muitos dos imigrantes que aqui vem não terem condições dignas de acolhimento, habitação e de apoio social", frisou.

Luís Montenegro falava aos jornalistas no Bairro Cidade Sol, no Barreiro, durante a iniciativa "Sentir Portugal", que decorre até quinta-feira no distrito de Setúbal.

No âmbito desta iniciativa, Luís Montenegro tem agendado para quinta-feira um encontro com mariscadores do Rio Tejo, na Praia Fluvial do Samouco, no concelho de Alcochete, uma das zonas que esta quarta-feira foi alvo de uma operação de combate às redes criminosas associadas à captura ilícita, comércio e tráfico internacional de bivalves desenvolvida pela Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC) da Polícia Marítima.