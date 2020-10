© Carlos Costa/Global Imagens

Inês Sousa Real é líder parlamentar do PAN - Pessoas Animais Natureza e, esta quinta-feira, é entrevistada na TSF, numa semana particularmente intensa em termos de agendamento do partido e de muitas indecisões em relação à proposta de Orçamento do Estado para 2021, entregue pelo Governo. Ouça aqui a entrevista em direto, a partir das 09h30.