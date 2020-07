Líder parlamentar do PS saúda eleição de Assis e de juízes do Tribunal Constitucional

Ana Catarina Mendes é a líder parlamentar socialista © António Cotrim/Lusa

A líder parlamentar do PS saudou esta sexta-feira a eleição, pela Assembleia da República, de Francisco Assis para presidente do Conselho Económico e Social (CES) e dos dois novos juízes para o Tribunal Constitucional (TC).

Numa declaração à Lusa, Ana Catarina Mendes e o grupo parlamentar socialista congratulam-se "com a eleição hoje do presidente do CES e dos dois juízes para o TC , assim como de todos outros eleitos".

"O parlamento participou massivamente neste ato eleitoral, prestigiando assim a Assembleia da República", ainda segundo Ana Catarina Mendes.

O antigo líder parlamentar do PS Francisco Assis foi eleito presidente do CES pela Assembleia da República, com 170 votos a favor, 53 votos em branco e cinco nulos, numa votação em que participaram 228 dos 230 deputados.

Também hoje foram eleitos dois juízes para o TC, o professor universitário José João Abrantes e a juíza conselheira Maria da Assunção Raimundo.