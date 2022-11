Líder parlamentar rejeita que saída de Jerónimo deixe bancada do PCP fragilizada

A líder parlamentar do PCP, Paula Santos © António Pedro Santos/Lusa

Paula Santos rejeita que a saída de Jerónimo de Sousa do Parlamento deixe a bancada do PCP mais fragilizada. A líder parlamentar comunista foi questionada, esta tarde, em conferência de imprensa na Assembleia da República, sobre as dificuldades que pode causar o facto de o novo secretário-geral do partido, Paulo Raimundo, não ter presença parlamentar. Paula Santos responde que o trabalho dos comunistas vai além da Assembleia da República, mas assegura que o partido mantém a força também nessa arena.

"O grupo parlamentar do PCP continuará a intervir, com todas as suas forças, com toda a sua convicção, com este objetivo da defesa dos direitos dos trabalhadores, do povo, e daquilo que é necessário para o nosso país. O povo pode contar com este trabalho e com este empenho, com esta dedicação e com aquilo que melhor conseguiremos fazer", declarou.

Paula Santos rejeita também que a alteração na liderança do PCP seja, para já, acompanhada de mudanças na liderança parlamentar do partido.

Jerónimo de Sousa formalizou, esta terça-feira, a saída do Parlamento, apresentando a renúncia ao mandato, depois de, no último sábado, o PCP ter anunciado que o secretário-geral será substituído no cargo por Paulo Raimundo, funcionário do partido. Na Assembleia da República, o lugar de Jerónimo de Sousa será ocupado por Duarte Alves, o 'número três' pelo círculo eleitoral de Lisboa nas últimas eleições legislativas.