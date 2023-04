Lisboa e Porto encheram-se de pessoas e cravos pela liberdade. Veja as imagens

As comemorações do 25 de Abril deixaram a Assembleia da República e fizeram-se nas ruas, com milhares de pessoas a participarem nos desfiles de Lisboa e Porto.

Por TSF 25 Abr, 2023 • 20:48

Depois da sessão solene do 25 de Abril na Assembleia da República e das manifestações à porta, as comemorações do dia da liberdade passaram para as ruas e milhares de pessoas, com outros tantos cravos, percorreram as cidades de Lisboa e do Porto nos habituais desfiles.

Entre ilustres e desconhecidos, todos celebraram a queda do Estado Novo e simbolizaram, pelo 49.º ano, a liberdade.