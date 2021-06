Lisboa não vai avançar no plano de desconfinamento, anuncia Medina

© André Luís Alves/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 08 Junho, 2021 • 22:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, confirma que Lisboa não vai avançar no plano de desconfinamento a partir de 14 de junho. No habitual comentário na TVI24, o autarca sublinha que a situação "não é fácil" na capital.

O número de casos excedeu o patamar dos 120 [casos por 100 mil habitantes], entrou em situação de alerta. Na última semana, o número de casos por 100 mil habitantes continuou a progredir, embora a um ritmo mais lento, significa que Lisboa amanhã, que é o dia da avaliação, não irá progredir relativamente ao desconfinamento", garantiu Fernando Medina.

A "grande questão" é saber se vai ser possível, "durante as próximas semanas, controlar a situação, eventualmente conseguindo que ela se reduza e melhore, ou então se se vai registar um agravamento da situação", explicitou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa.



Com uma incidência superior aos 120 casos por 100 mil habitantes, Fernando Medina esclareceu que a capital não irá, no entanto, recuar. Por isso, os restaurantes e os espetáculos culturais terão de encerrar até às 22h30, todos os dois. Já o teletrabalho mantém-se, a partir de 14 de junho, obrigatório na cidade de Lisboa.



Nesta terça-feira, quase metade dos novos casos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde reportaram uma morte por Covid-19.