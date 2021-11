Lisboa vai ter "maior centro de vacinação do país" a partir de 1 de dezembro

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa © Carlos Pimentel/Global Imagens

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, revelou esta segunda-feira que Lisboa vai ter o maior centro de vacinação do país, na Expo, a partir do dia 1 de dezembro.

"Mais do preocupar devemos antecipar. Lidar com uma pandemia é planear o nosso futuro e digo-lhe aqui em primeira mão que vamos, no dia 1 de dezembro, lançar o maior centro de vacinação do país em Lisboa na Expo, naquilo que chamamos a FIL, e vamos ter a capacidade de duplicar o número de vacinas que damos hoje por dia, ou seja, o número de utentes vai chegar mais ou menos aos seis mil, que é o dobro do que podemos hoje em capacidade. Se juntarmos a vacina da gripe podemos mesmo chegar às nove mil pessoas por dia. Isso vai trazer grandes vantagens, duplicando e dando mais conforto às pessoas. Vamos ter todas as pessoas da terceira dose e ter aqueles que tomaram a vacina da Janssen e que têm de tomar outra dose", explicou Carlos Moedas, na festa de inauguração da CNN Portugal, no Mosteiro dos Jerónimos.

O autarca garante mesmo ter uma equipa "a trabalhar dia e noite" para que o centro de vacinação esteja operacional já no primeiro dia do próximo mês.

"Já fizemos visitas técnicas, vai ser no pavilhão 4 da FIL. Estamos muito animados e é uma boa notícia para Lisboa. É isso que temos de fazer numa pandemia: antecipar", acrescentou o presidente da Câmara de Lisboa.

