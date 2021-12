Lista de Rio vence Conselho Nacional. Pinto Luz à frente de Montenegro

Rui Rio © Maria João Gala/Global Imagens

Por TSF e Lusa 19 Dezembro, 2021 • 12:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A lista da direção de Rui Rio para o Conselho Nacional do PSD foi neste domingo a mais votada no Congresso do partido, enquanto a encabeçada por Miguel Pinto Luz ficou em segundo, seguida da lista apoiada por Luís Montenegro.

De acordo com informações avançadas à Lusa por fonte social-democrata, a quarta lista mais votada foi a do deputado Carlos Eduardo Reis, destacado apoiante do presidente do PSD, Rui Rio.

No sábado, Miguel Pinto Luz, entrevistado pela TSF, revelou acreditar que foi uma "voz discordante" no meio desta "lua-de-mel" que agora se vive no PSD. "É assim que eu exerço a minha militância."

"Parece que este Congresso estava meio morno", disse o autarca de Cascais, que garante não ter discursado com o propósito de agitar as águas, mas de apontar que hoje o PSD "é um partido mais pequeno, sem os liberais e os conservadores, com menos diversidade e mais unicidade de opiniões".

Miguel Pinto Luz referiu ainda que o PSD se "afunilou ao centro e esqueceu todos os outros", vivendo hoje numa "unicidade", onde falta agregar outras visões do mundo, "senão é um partido de um homem só".

ACOMPANHE NA TSF O 39.º CONGRESSO DO PSD