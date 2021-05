Lista de Ventura à direção do Chega eleita com 79% dos votos

O presidente do Chega, André Ventura © Paulo Novais/Lusa

A Mesa do Congresso anunciou, esta tarde, a eleição da lista única, apresentada por André Ventura, para Direção Nacional do Chega, com 79% dos votos.

Dos cerca de 400 delegados do congresso, houve 377 a votar nestas eleições. A lista de André Ventura contou com 312 votos a favor, 36 nulos e 29 abstenções, reunindo uma aprovação de 79%.

Ventura, que tinha pedido uma maioria reforçada nesta votação, consegue, desta vez, uma eleição à primeira da sua lista à Direção Nacional do partido. Recorde-se que na última convenção do Chega que teve lugar em Évora, a 20 setembro de 2020, a lista de Ventura só foi eleita depois de três tentativas (foi necessário fazer três votações até se conseguir reunir a maioria de dois terços necessária). As regras foram, no entanto, alteradas e agora só é necessária apenas uma maioria simples para a eleição deste órgão do partido.

Mas também neste congresso, que agora decorre, houve necessidade de repetir votações, desta vez para outro órgão, a Mesa do Congresso Nacional do partido. Um empate entre as duas listas concorrentes - a lista A, liderada por Luís Graça, e a lista B, liderada por Manuel Matias -, que reuniram ambas 180 votos, levou a atual Mesa a decretar a repetição das eleições para este órgão.

Para o Conselho Nacional, a que concorria uma lista única, liderada por João Tilly, houve 311 votos a favor, entre 364 votantes, conseguindo a lista uma maioria de 83%.

Quanto ao Conselho de Jurisdição, ao qual concorriam três listas diferentes, os delegados decidiram dar a vitória à lista B, liderada por Rodrigo Taxa, com 201 votos, ficando à frente da lista C, de José Dias, com 94 votos, e da lista A, de Carlos Monteiro, com 64 votos.

Notícia em atualização