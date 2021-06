Lista verde do Reino Unido: "Não podemos aceitar ser prejudicados por sermos honestos"

Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva © LUSA

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, admite que ficou surpreendido com a decisão do Reino Unido de retirar Portugal da lista verde dos países considerados seguros para viajar. Em entrevista à TSF, o governante considera que Portugal não pode ser prejudicado por ser transparente.

"Esta decisão britânica tem uma lógica que me escapa. E não só me escapa a mim, escapa a todos os peritos científicos que se têm pronunciado. Nós não podemos aceitar ser prejudicados por sermos transparentes. Não podemos aceitar ser prejudicados por sermos honestos. Não podemos aceitar ser prejudicados por estarmos a acompanhar com toda a atenção a evolução da pandemia, pelo contrário, deveríamos ser valorizados por isso, como somos, aliás, em toda a Europa", sustenta.

Augusto Santos Silva sublinha que, "infelizmente, o Reino Unido está, num certo sentido, em contramão em relação a todo o esforço que na União Europeia nós estamos a fazer para ir abrindo o turismo, ir permitindo a circulação das pessoas, com base no certificado digital".

Para o governante, esta é uma decisão intempestiva e sem sentido: "Fiquei muito surpreendido quer pelo intempestivo da decisão - que me parece profundamente precipitada - quer pela falta de fundamentação. Portanto, fundamentar uma decisão na base de uma taxa de positividade bem inferior ao limite mínimo definido pela autoridade europeia e justificar uma decisão com base na presença de 12 casos de uma mutação da variante indiana em Portugal, quando essa variante indiana é, como nós sabemos, predominante no Reino Unido, parece-me de uma falta de lógica absoluta."

Os partidos da oposição criticaram esta sexta-feira a diplomacia portuguesa pela retirada do país da lista verde do Reino Unido. Em resposta, Augusto Santos Silva dá um exemplo que considera ridículo: "Com toda a franqueza, isso seria a mesma coisa que acusar os europeus de não terem sabido prevenir o desvio do avião da Ryanair pelas autoridades bielorrussas. Acho que é uma coisa ridícula. Eu preocupo-me com problemas sérios e nºao com argumentos que me parecem ridículas."