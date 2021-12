Listas do PAN colocam Inês de Sousa Real a liderar em Lisboa e Bebiana Cunha no Porto

Nas eleições legislativas de 2019, o PAN elegeu quatro deputados no total © LUSA

O PAN escolheu a sua porta-voz, Inês de Sousa Real, para encabeçar a lista de candidatos no círculo de Lisboa e colocou entre os principais objetivos "resgatar" a eleição de um deputado em Setúbal.

A lista de candidatos a deputados do PAN às próximas eleições legislativas foi apresentada nesta quarta-feira publicamente, durante uma sessão que se realizou na Quinta da Pimenteira, em Monsanto, no concelho de Lisboa.

Nas eleições legislativas de 2019, o PAN elegeu quatro deputados no total, entre os quais Cristina Rodrigues em Setúbal.

Durante a legislatura, porém, Cristina Rodrigues rompeu com o partido, então ainda com André Silva no cargo de porta-voz, e passou à condição de deputada não inscrita na Assembleia da República.

"Vamos resgatar Setúbal", declarou Inês de Sousa Real quando apresentou o cabeça de lista pelo seu partido neste círculo eleitoral, que será Vítor Pinto.

No Porto, círculo em que também conseguiu eleger um deputado nas eleições legislativas de 2019, o PAN optou por voltar a candidatar Bebiana Cunha. Também sem surpresa, Inês de Sousa Real é a "número um" do partido por Lisboa.

Em relação às legislativas de 30 de janeiro, o objetivo político assumido pelo PAN é conseguir mais do que os quatro mandatos alcançados em 2019, sendo a fasquia mínima a manutenção dos quatro eleitos no último ato eleitoral.

Além de Lisboa, Porto e Setúbal, o PAN escolheu os seguintes cabeças de lista: Rui Alvarenga (Aveiro), Luís Vicente (Beja), Rafael Pinto (Braga), Octávio Pires (Bragança), Amália Cardoso (Castelo Branco), João Pedro Costa (Coimbra), Ana Poeta (Faro), Liliana Vieira (Leiria), Jorge Alcobia (Portalegre), Joaquim Sousa (Madeira), Miguel Queirós (Viana do Castelo), José Castro (Vila Real) e Carolina Almeida (Viseu).