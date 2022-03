Livre abre congresso "em silêncio" pela Ucrânia

© André Kosters/EPA

Rui Tavares entrou no Convento de São Francisco, em Coimbra, com o som de bombos e gaitas de foles. Logo de seguida, fez-se silêncio na abertura do XII congresso do Livre, em solidariedade pelas vítimas da Ucrânia.

O coordenador da assembleia do partido, José Manuel Azevedo, revelou que o Livre reuniu na sexta-feira com a embaixadora da Ucrânia, para transmitir "toda a solidariedade".

"O Livre está, como é natural, envolvido em várias organizações de passivismo e demonstração de solidariedade por todos os que são afetados pelas guerras", disse, antes de um minuto de silêncio.

O partido está reunido em congresso, em Coimbra, para eleger os novos órgãos. Pela primeira vez, o Livre conta com duas listas candidatas, justificadas pela coligação com o PS em Lisboa, nas eleições legislativas.

O Livre conta ter 290 congressistas no evento: 175 em Coimbra, e 115 à distância, através das plataformas online.

A lista B, de oposição, é encabeçada pela dirigente Patrícia Robalo e na sua moção 'Concretizar o Livre' deixa algumas críticas à atual direção. Além dos reparos à coligação com Fernando Medina, pedem uma maior diversidade de vozes do partido no espaço público.

Já a lista A, com uma moção intitulada 'O Futuro nas nossas mãos', apresenta-se como a lista de continuidade com maior número de membros da direção anterior, sendo a cabeça-de-lista a dirigente Teresa Mota e o 'número dois' Rui Tavares.