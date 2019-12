Livre chama esquerda para analisar possível Orçamento "progressista e de esquerda"

© José Sena Goulão/Lusa

O Presidente recebe, durante a tarde desta terça-feira, os partidos com assento parlamentar para os ouvir sobre o Orçamento do Estado.

O primeiro foi o Livre e, à saída do encontro, o porta-voz da direção do partido garantiu que "este é o momento de Portugal ter um Orçamento do Estado ambicioso".

O partido vai pedir encontros aos restantes partidos da esquerda parlamentar para, em conjunto, analisarem se é possível garantir a aprovação de um Orçamento do Estado "progressista e de esquerda".

"Nunca nos passará pela cabeça que este primeiro Orçamento, neste primeiro ano de legislatura, seja um orçamento de remendos. Tem de ser um Orçamento ambicioso, progressista, de esquerda e ambientalista", explicou.

Nos encontros, o Livre quer também incluir o PAN, apesar de, acrescenta Pedro Mendonça, "não se definir como de direita ou de esquerda".

A deputada Joacine Katar Moreira salienta que o partido "não tem intenção imediata de constituir um obstáculo (à aprovação do OE)".

Joacine Katar Moreira lembra que "estes últimos anos foram fundamentais para a redução do endividamento, por isso esta legislatura tem a responsabilidade de compensar todos os sacrifícios que foram exigidos aos contribuintes". Daí a análise detalhada à proposta do governo que ainda vai ser feita.

O Livre reitera que é importante que haja um orçamento de que dê resposta às necessidades de justiça social. Questionado pelos jornalistas sobre as divergências entre a direção do Livre e a única deputada do partido, Pedro Mendonça não quis comentar.