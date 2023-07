Livre considera existir "clara degradação" na relação entre Parlamento e Governo

Rui Tavares, deputado único do Livre © António Cotrim/Lusa (arquivo)

Por Filipe Santa-Bárbara 14 Julho, 2023 • 17:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Degradação". Esta é a palavra-chave para Rui Tavares, deputado único do Livre, que foi a Belém deixar claro que Marcelo Rebelo de Sousa pode "fazer mais" num papel de mediador da relação entre a Assembleia da República e o Governo.

À saída do encontro com o Presidente da República, Rui Tavares fez questão de sublinhar na declaração inicial que apresentou as preocupações do Livre em relação ao ambiente político" do país, considerando que "há uma clara degradação das condições de trabalho entre órgãos de soberania".

"Viemos dizer ao senhor Presidente da República que é preciso fazer mais. Não estaria aqui a falar da relação Parlamento-Governo, em Belém, se não achasse que Belém tivesse um papel muito importante em trazer esta necessidade para o centro do debate político", nota.

Ouça aqui as declarações de Rui Tavares 00:00 00:00

Questionado se já desapareceu o fantasma da crise política e da dissolução do Parlamento, Rui Tavares diz que "não é o Livre que tem na mão haver uma dissolução na mão" e que "quem tem na mão haver uma dissolução ou não é o Governo e o primeiro-ministro pelo tipo de liderança e coordenação que imprimir e deixar de imprimir ao Governo".

O deputado considera que se houver diálogo é possível evitar uma "crise política" 00:00 00:00

"Achamos que o Governo deve governar como prometeu, de forma dialogante, e que se o fizer em diálogo com o Parlamento, evitaremos uma crise política em que o país pode estar a saltar da frigideira para o fogo, ou seja, para uma situação de incerteza em relação ao nosso futuro político e com uma possibilidade de maioria de direita e extrema-direita que poria em causa os fundamentos da nossa democracia e do nosso Estado de Direito", afirma o deputado único do Livre.

Para Rui Tavares, "infelizmente, vão ficando cada vez menos dúvidas de que a direita em Portugal estaria bastante aberta, por muito que tente às vezes evitar o assunto, a governar com a extrema-direita". "O Livre existe para evitar esse cenário", conclui.