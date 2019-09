Livre considera sensibilização "insuficiente" e pede orçamento para o clima

Joacine Katar Moreira, cabeça de lista pelo distrito de Lisboa © Direitos Reservados

A cabeça de lista pelo distrito de Lisboa do Livre, Joacine Katar Moreira, considerou esta sexta-feira, durante a greve climática, que é "insuficiente" ter consciência sobre as alterações climáticas e pediu orçamento para atacar o problema.

"Hoje em dia é insuficiente nós nos mostrarmos conscientes sobre a emergência climática. É preciso que o Estado disponibilize [recursos], com o apoio da União Europeia, com o apoio das entidades, e coloque a urgência climática enquanto uma das urgências número um de qualquer orçamentação do Estado", disse Joacine Katar Moreira aos jornalistas durante a ação de Lisboa da greve climática mundial.

O Livre propõe "um novo pacto verde, um new deal para o ambiente", como foi proposto pela congressista norte-americana do Partido Democrata Alexandria Ocasio-Cortez, considerando que o tema deve ser "olhado de forma igualmente interseccional".

"As questões do ambiente estão muito relacionadas com a nossa existência quotidiana mas também com a maneira como as políticas públicas são implementadas", afirmou a candidata a deputada.

Caso seja eleita, Joacina Katar Moreira afirmou que irá trabalhar numa "efetiva renovação em termos energéticos", começando por "uma redução na fatura da iluminação" para "dar a hipótese de uma maior justiça social".

Questionada sobre se a inclusão dos temas ambientais nas agendas de vários partidos poderá ser considerado aproveitamento eleitoral, a também historiadora afirmou querer "acreditar que todos os partidos políticos estão conscientes da urgência climática".

"Mas é um facto, e também não se pode esquecer em momento algum isto, que foram os estudantes que colocaram a emergência climática na agenda política" e que "obrigaram a que muitos partidos que nunca se assumiram de forma óbvia como ambientalistas, tenham agora um discurso completamente virado para o ambiente", lembrou a candidata do Livre.

Questionada sobre a possibilidade da existência de um capitalismo verde, Joacine Katar Moreira destacou também a importância de se começar "imediatamente a alterar hábitos capitalistas industriais e financeiros" para uns "mais amigos do ambiente".

"O que nós de facto consideramos é que é necessária uma revolução. E essa revolução é algo que é da responsabilidade dos estados, dos executivos, dos orçamentos disponíveis para investir", concluiu.