Livre deixa porta aberta a coligação com PAN. Governo, PS e IL falam em "causas comuns"

© Igor Martins / Global Imagens

Por Lusa 21 Maio, 2023 • 01:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo, o PS e a Iniciativa Liberal felicitaram Inês Sousa Real pela reeleição, este sábado, como porta-voz do PAN, destacando "causas comuns" e com o Livre a admitir uma coligação para as eleições europeias e regionais na Madeira.

Depois de assistir ao discurso de encerramento do IX Congresso do PAN, que decorreu este sábado em Matosinhos, distrito do Porto, em declarações aos jornalistas, o representante o Governo, o secretaário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, destacou o "parceiro privilegiado" que aquele partido tem sido.

"Gostaria de cumprimentar o PAN, a sua direção eleita e recordar e sublinhar que o PAN, desde 2015, tem sido um parceiro parlamentar privilegiado do Governo. Ao longo destes anos temos conseguido, principalmente ao nível da discussão em sede de Orçamento de Estado, fazer avanços com PAN, designadamente ao nível do bem-estar animal, ao nível da fiscalidade", disse António Mendonça Mendes.

O governante, que salientou que o PAN tem sido um "parceiro responsável a encontrar soluções", afirmou ainda que o trabalho entre Governo e PAN "é para continuar" porque, disse, "tem sido um trabalho bastante profícuo".

Pelo PS, o deputado à Assembleia da República João Azevedo apontou que a "agenda" do PAN "acaba por ser um bocadinho decalcada" da agenda socialista e destacou a existência de "grandes pontos de convergência" mas "também pontos de divergência".

"Mas o que é certo é que aquilo que está a acontecer naquilo que toca à defesa dos animais, das pessoas e da natureza, é também uma agenda do PS e a prova disso é que nos últimos meses, anos, aquilo que foi aprovado foi muito em conjunto entre PS e PAN", disse o parlamentar.

Quanto ao Livre, pela voz do dirigente nacional Filipe Honório, destacou as "causas comuns" entre os dois partidos, "nomeadamente o combate às alterações climáticas, a questão ambiental, que são pontos importantes, e a questão da proteção animal".

Questionado sobre a possibilidade de uma coligação eleitoral entre os dois partidos, Filipe Honório respondeu que "é uma questão que ficará reservada para um momento próprio", mas deixando a porta aberta a um entendimento entre PAN e LIVRE, nomeadamente para as próximas eleições europeias, em 2024.

"Continuamos com um diálogo que esperamos construtivo com o PAN, seja a nível da Assembleia da República, seja a nível de outros campos e níveis de eleição e hierarquia, nomeadamente a nível das eleições europeias (...) seja nas próximas eleições regionais na Madeira, esse diálogo acontece sempre, aliás aconteceu também nas eleições autárquicas", referiu.

Já a Iniciativa Liberal (IL) destacou que entre IL e Livre há concordância em alguns pontos, mas discordância em medidas: "A IL concorda aqui com o diagnóstico que é feito pela Inês Sousa Real, se calhar não estamos é tão alinhados nas soluções", salientou o secretário-geral daquele partido, Miguel Rangel.

"Já por várias vezes mostrámos as ideias e a principal mensagem para o país, o combate que temos que fazer para a esperança dos jovens portugueses que todos os dias são forçados a emigrar, e julgamos que o ataque que temos que fazer ao nível de impostos que temos neste momento é a principal mensagem", disse.

No IX Congresso do PAN, Inês Sousa Real foi reeleita porta-voz do partido, tendo a lista por si encabeçada vencido as eleições com mais de 70% dos votos, contra os quase 30% da lista encabeçada por Nelson Silva.