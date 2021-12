Livre fora dos debates na TV? CNE fala em "distorção" e "violação frontal da lei"

Rui Tavares, cabeça de lista do Livre em Lisboa © Amin Chaar / Global Imagens

Por Judith Menezes e Sousa 15 Dezembro, 2021 • 12:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A decisão está agora nas mãos da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) a quem a CNE sugere que, "sem prejuízo de uma decisão final", recorra desde já, à determinação de uma "medida provisória" que impeça a realização de debates televisivos sem a presença do Livre.

Depois de o Livre ter interposto uma providência cautelar contestando o facto de ter sido excluído dos debates televisivos sobre as legislativas, a Comissão Nacional de Eleições considera que a lei "não admite o afastamento dos debates de uma candidatura apresentada por um partido político que na anterior eleição tenha obtido representação parlamentar, como é o caso do LIVRE."

O facto de o Livre ter perdido a deputada eleita quando Joacine Katar Moreira, em discordância, passou a não inscrita não deve, na leitura da CNE, ter influência porque "quaisquer vicissitudes ocorridas durante o mandato parlamentar não foram relevadas pelo legislador, o que significa que é abusiva uma interpretação diferente", pode ler-se no parecer a que a TSF teve acesso.

A CNE defende ainda que excluir o Livre "violaria frontalmente princípios constitucionais fazendo tábua rasa do princípio da igualdade de tratamento e da não discriminação, princípios que são estruturantes do nosso sistema eleitoral constitucional, distorcendo-os para além do tolerável."

A Comissão Nacional de Eleições recorda que a Constituição "consagra o principio de direito eleitoral da igualdade de oportunidades e de tratamento das diversas candidaturas" e que a lei atribui o poder de apreciação e decisão à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) a quem a CNE recomenda uma "medida provisória" que evite a exclusão do Livre.

"A situação participada indicia a assunção de uma linha editorial que não respeita, desde logo da representatividade política e social das candidaturas, aferida em função de o proponente da candidatura ter obtido representação nas últimas eleições legislativas", considera o parecer da CNE.