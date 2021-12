Livre vai apresentar providência cautelar contra televisões por exclusão de debates

O Livre pediu esclarecimentos às televisões mas, segundo Rui Tavares, ainda não obteve resposta © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

O Livre vai apresentar uma providência cautelar contra as televisões por excluírem os partidos dos debates da pré-campanha para as eleições legislativas de janeiro de 2022.

"Pedimos na segunda-feira uma reunião e um esclarecimento aos canais de televisão. Não tivemos ainda a cortesia de uma resposta à nossa carta. Sabemos que os canais de televisão tiveram uma consulta prévia com todos os partidos à exceção do Livre. Portanto, a única maneira que alguém tem de reagir quando é cometida uma injustiça, quando lhe é negado um direito que conquistou, é ir para a justiça. Seja para os tribunais com uma providência cautelar, seja para a Comissão Nacional de Eleições, seja para a Entidade Reguladora para a Comunicação Social", considera o dirigente do partido, Rui Tavares, em declarações à TSF.

Rui Tavares foi entretanto recebido em Belém pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando os partidos foram ouvidos após o chumbo do Orçamento do Estado.

"O senhor Presidente da República conhece a lei muito bem, é um constitucionalista e também sabe que valores é que esta lei deve preservar. É também alguém que sabe que a partir do momento em que o parlamento está dissolvido, nós entramos em período eleitoral, que é o período que a lei define como tendo regras de cobertura que têm de ter em conta estas considerações de equidade entre os partidos que obtiveram representação parlamentar", explica o dirigente do Livre.

Rui Tavares diz ainda que o Presidente da República é "um órgão de soberania" a que o Livre recorreu e considera que os tribunais, que "são outro órgão de soberania", devem pronunciar-se sobre a situação.