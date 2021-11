Lobo Xavier desafia PS a admitir possibilidade de viabilizar governo do PSD para travar o Chega

António Lobo Xavier © Lisa Soares/Global Imagens (arquivo)

António Lobo Xavier questiona os socialistas sobre se estão dispostos a viabilizar um governo do PSD caso os sociais-democratas vençam as eleições. O advogado e antigo dirigente centrista defende no programa Circulatura do Quadrado da TSF e da TVI24 que esta é a forma mais eficaz para travar o Chega.

"Só há uma forma de evitar que o Chega esteja presente a chantagear ou a ameaçar e a condicionar o debate eleitoral: é dizer que se o PSD ganhar as eleições, o PS viabiliza", sustenta.

Lobo Xavier defende que "se o PS estiver sempre calado sobre isso, o que está a fazer é que a possibilidade de o PSD ir para o Governo mesmo ganhando as eleições só é possível com o Chega".

No mesmo plano, o presidente do PSD e recandidato ao cargo manifestou-se disponível para "conversar" com o PS sobre a viabilização do governo caso os socialistas vençam, mas também disse esperar o contrário se forem os sociais-democratas a ganhar.

Em entrevista à RTP3, na quarta-feira à noite, Rui Rio afirmou que, se vencer as diretas para a liderança do PSD e as legislativas, estará disponível para "negociar à esquerda e à direita" para a viabilização do seu governo, considerando que "é dificílimo" qualquer um dos partidos ter maioria absoluta.