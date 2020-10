Lobo Xavier testa positivo à Covid-19. Esteve no Conselho de Estado desta semana

António Lobo Xavier, conselheiro de Estado

António Lobo Xavier está infetado com o novo coronavirus. A informação é avançada pela SIC Notícias.

O antigo deputado do CDS esteve presente na reunião do Conselho de Estado, realizada na terça-feira, e que contou com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A SIC Notícias adianta que vários membros do Conselho de Estado já foram testados, como os ex-presidentes Jorge Sampaio e Cavaco Silva. O canal de Paço de Arcos informa ainda que Presidente da República, primeiro-ministro e presidente da Assembleia da República já realizaram os testes de despiste, que estarão a ser realizados pela Fundação Champalimaud.

Em atualização