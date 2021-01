Louçã pergunta aos socialistas se "querem mesmo votar em Marcelo"

© Fernando Veludo/Lusa

Por TSF/Lusa 17 Janeiro, 2021 • 19:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo coordenador do BE Francisco Louçã perguntou hoje aos socialistas que não se reveem em nenhum candidato "se querem mesmo" votar em Marcelo Rebelo de Sousa, defendendo que "quem vota à esquerda" sabe que conta com Marisa Matias.

Foi no comício virtual, transmitido desde o Porto, que Francisco Louçã entrou na campanha de Marisa Matias e, sem perder tempo, apontou diretamente ao eleitorado do PS, "homens e mulheres, eleitores que votaram toda a vida" - que, nas eleições presidenciais da próxima semana estão perante aquilo que apelidou de uma "situação estranha".

"Queria perguntar aos socialistas, esses que votaram toda a vida, e que hoje olham para os vários candidatos não se reconhecendo em nenhum, querem mesmo votar em Marcelo?", questionou.

O fundador e ex-líder bloquista começou por identificar um "problema em Portugal", que sendo "de toda a gente", é muito visível na esquerda: "é que em Portugal quem pode não quer e quem precisa não consegue fazer ainda".

Louçã deixa uma pergunta no ar. Reportagem de Sónia Santos Silva 00:00 00:00

"Quem é que vai resolver o desastre criado pelas contratações da saúde que o Governo não quis fazer até agora? Quem é que vai dizer que Orçamento do Estado falhou quando não quis a responsabilidade de criar as carreiras, a exclusividade, a dedicação, a intensidade, que merecem esses profissionais de saúde que aguentam e salvam Portugal na pandemia? Quem é que vai dizer aos privados e ao Governo que hoje não é tempo para pagar 13 mil euros por doente covid", exemplificou

A pergunta "é Marcelo ou será a Marisa" foi repetida uma e outra vez, não apenas em relação à saúde, mas também nas questões das alterações climáticas, da legislação laboral ou das desigualdades, sendo a resposta sempre a recandidata apoiada pelo BE.

"Quem dirá neste país onde estão as prioridades, quem fará a ponte para um Governo para dizer: isto não pode ser, se ignora a saúde pública, se ignora as dificuldades e as responsabilidades. Quem mobilizará o país para estas grandes alterações? Marcelo ou Marisa?", questionou, de novo.

Para Louçã a resposta é evidente: "quem vota à esquerda sabe com quem contamos. Ela chama-se Marisa."

Dirigindo-se diretamente à recandidata presidencial apoiada pelo BE, ficou ainda um pedido e uma farpa a André Ventura: "leva todas as cores do arco-íris, não esqueças nenhuma, mas por favor põe o vermelho em Belém".